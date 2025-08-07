Denizde kaybolmuştu… 14 yaşındaki Aleyna’dan acı haber geldi

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki O.A., Samet İstanbul ve Aleyna Yıldız birlikte denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden O.A., kendi çabalarıyla kıyıya ulaşarak kurtulurken, Aleyna Yıldız ve Samet İstanbul gözden kayboldu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi’ne bağlı dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi.

7 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu, Aleyna Yıldız baygın halde denizden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Aynı olayda kaybolan 14 yaşındaki Samet İstanbul’un da, yaklaşık 16,5 saat sonra, kıyıdan 50 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Aleyna Yıldız için Kızılpınar Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, Kızılpınar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çerkezköy Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencimiz Aleyna Yıldız vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.