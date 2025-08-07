Viking Başakşehir maçı canlı izle | Konferans Ligi 3. eleme turu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele Viking Stadyumu’nda oynanıyor.

Karşılaşma TSİ 20.00’de başladı ve müsabakanın hakemi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Miguel Nogueira.

Maçta şu ana kadar Viking 2. dakikada Svendsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir, deplasmanda skoru dengelemek için baskısını sürdürüyor.

🟩 Maç Bilgileri:

🏆 Organizasyon: UEFA Konferans Ligi

⚽ Viking - Başakşehir

🕗 Maç Saati: 20.00 (TSİ)

📺 Yayın: Henüz açıklanmadı / Yayın bilgisi güncellenebilir

📍 Stat: Viking Stadion (Norveç)



Başakşehir maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı platformlardan ya da kulüp sosyal medya hesaplarından güncel bağlantıları kontrol edebilir.

Canlı anlatım ve skor takibi için: Skorer, beIN Sports, UEFA.com