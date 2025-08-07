Güney Marmara’da bazı feribot seferleri iptal edildi: İşte iptal edilen saatler
Balıkesir'in Narlı-Marmara ve Narlı-Balıklı-Avşa hatlarındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ'tan resmi açıklama geldi.
Güney Marmara’da feribot kullanan yolcuları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Balıkesir’in Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos Cuma günü iptal edilen seferler şöyle:
Narlı-Marmara Hattı:
Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30
Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45
Narlı-Balıklı-Avşa Hattı:
Narlı'dan saat 12.30
Balıklı’dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45
Avşa’dan saat 14.30
GESTAŞ, yolcuların güncel sefer bilgilerini şirketin resmi kanallarından takip etmesini önerdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı