Güney Marmara’da bazı feribot seferleri iptal edildi: İşte iptal edilen saatler

Güney Marmara’da feribot kullanan yolcuları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Balıkesir’in Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos Cuma günü iptal edilen seferler şöyle:

Narlı-Marmara Hattı:

Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30

Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45

Narlı-Balıklı-Avşa Hattı:

Narlı'dan saat 12.30

Balıklı’dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45

Avşa’dan saat 14.30



GESTAŞ, yolcuların güncel sefer bilgilerini şirketin resmi kanallarından takip etmesini önerdi.