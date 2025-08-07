Manavgat Belediyesi operasyonunda tutuklanan başkan yardımcısı tahliye edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturmasında tutuklananlar arasında yer alan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Aylık tutukluluk incelemesinde değerlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek tahliye kararı verildi. Özer, kararın ardından cezaevinden salıverildi.