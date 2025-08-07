ABD’de helikopter Mississippi Nehri'ne düştü: Elektrik hattına çarpıp alev aldı, 2 kişi öldü

ABD'nin Illinois eyaletinde bir helikopter, elektrik hattına çarptıktan sonra Mississippi Nehri üzerindeki bir mavnaya düşerek alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, helikopter havadayken elektrik hattına çarptıktan sonra Mississippi Nehri üzerindeki bir mavnanın üzerine düştü ve çarpmanın ardından alev aldı.

Kazanın meydana geldiği anda mavnada kimsenin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, Mississippi Nehri üzerindeki ticari geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Kazayla ilgili soruşturma, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd helikopter elektrik çarpması
