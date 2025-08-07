UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş’ın St. Patrick’s maçında ilk yarı özeti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick’s karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Tammy Abraham, hat-trick yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş’ın St. Patrick’s maçında ilk yarı özeti
Yayınlanma: Güncellenme:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s karşısında ilk yarıda fırtına gibi esti. Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 4-0’lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Muçi’nin pasında topu alan Rafa Silva, Joao Mario’ya bıraktı. Mario’nun şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

14. dakikada Abraham sahneye çıktı. Svennson’un sağ kanattan yaptığı ortaya kaleci Anang müdahale etti, ancak seken topu Tammy Abraham tamamladı:0-2

15. dakikada Joao Mario’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Abraham, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve aşırtma bir vuruşla farkı üçe çıkardı.

16. dakikada ceza sahasında Abraham’a yapılan müdahale sonucu kazanılan penaltıyı yine aynı isim gole çevirerek ilk yarıda hat-trick yaptı: 0-4

Beşiktaş’ın etkili oyunuyla domine ettiği ilk 45 dakikada, St. Patrick’s savunması Beşiktaş hücumcularına karşı direnç gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Tammy Abraham ise sergilediği performansla geceye damga vurdu.

Stat: Tallaght Stadyumu – Dublin
Skor (İlk yarı): St. Patrick’s 0 – 4 Beşiktaş
Goller: Joao Mario (8'), Tammy Abraham (14', 23', 43' pen.)
Sarı kartlar: Mulraney (St. Patrick’s), Demir Ege (Beşiktaş)
Teknik Direktörler: Stephen Kenny (St. Patrick’s), Ole Gunnar Solskjaer (Beşiktaş)

Maçın ikinci yarısı ve detaylı gelişmeler ilerleyen dakikalarda…

Kastamonu Tosya’da yangın: 3 ev küle döndü, müdahale saatler sürdüKastamonu Tosya’da yangın: 3 ev küle döndü, müdahale saatler sürdüYurt
BTK'den sahte e-imza açıklaması: 44 sahte belge iptal edildi, vatandaşlar SMS ile uyarılacakBTK'den sahte e-imza açıklaması: 44 sahte belge iptal edildi, vatandaşlar SMS ile uyarılacakGündem
Keneleri cep telefonuyla yakalamanın en pratik yolu! iPhone ve Android için adım adım kene kontrolüKeneleri cep telefonuyla yakalamanın en pratik yolu! iPhone ve Android için adım adım kene kontrolüGündem
Lübnan hükümeti, Hizbullah dahil tüm silahlı varlığı devlet tekeline aldıLübnan hükümeti, Hizbullah dahil tüm silahlı varlığı devlet tekeline aldıDünya
beşiktaş uefa konferans ligi ilk yarı
Günün Manşetleri
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Çok Okunanlar
Zehir saçan yoğurtlar ifşa oldu! Bu 7 markaya dikkat Zehir saçan yoğurtlar ifşa oldu! Bu 7 markaya dikkat
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Meteoroloji uyardı! 8 Ağustos’ta bu 24 şehre sağanak yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! 8 Ağustos’ta bu 24 şehre sağanak yağmur geliyor
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!