UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş’ın St. Patrick’s maçında ilk yarı özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s karşısında ilk yarıda fırtına gibi esti. Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 4-0’lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Muçi’nin pasında topu alan Rafa Silva, Joao Mario’ya bıraktı. Mario’nun şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

14. dakikada Abraham sahneye çıktı. Svennson’un sağ kanattan yaptığı ortaya kaleci Anang müdahale etti, ancak seken topu Tammy Abraham tamamladı:0-2



15. dakikada Joao Mario’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Abraham, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve aşırtma bir vuruşla farkı üçe çıkardı.



16. dakikada ceza sahasında Abraham’a yapılan müdahale sonucu kazanılan penaltıyı yine aynı isim gole çevirerek ilk yarıda hat-trick yaptı: 0-4



Beşiktaş’ın etkili oyunuyla domine ettiği ilk 45 dakikada, St. Patrick’s savunması Beşiktaş hücumcularına karşı direnç gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Tammy Abraham ise sergilediği performansla geceye damga vurdu.

Stat: Tallaght Stadyumu – Dublin

Skor (İlk yarı): St. Patrick’s 0 – 4 Beşiktaş

Goller: Joao Mario (8'), Tammy Abraham (14', 23', 43' pen.)

Sarı kartlar: Mulraney (St. Patrick’s), Demir Ege (Beşiktaş)

Teknik Direktörler: Stephen Kenny (St. Patrick’s), Ole Gunnar Solskjaer (Beşiktaş)

Maçın ikinci yarısı ve detaylı gelişmeler ilerleyen dakikalarda…