Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul’un eşi Umman Özkul yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Umman Özkul, hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Güner Özkul, annesinin vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, cenaze bilgilerini de kamuoyuyla paylaştı.

Umman Özkul’un cenazesi, 8 Ağustos 2025 Cuma günü, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Münir Özkul ile 40 yılı aşkın bir evlilik sürdüren Umman Özkul, sanat camiasında da sevilen bir figürdü. Ölümü, sevenleri ve yakınları tarafından derin üzüntüyle karşılandı.