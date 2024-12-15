Trump eski Almanya Büyükelçisi Grenell’i özel misyonlar temsilciliği için aday gösterdi!

Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak, eski Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’i “Özel Misyonlar Temsilcisi” adayı olarak açıkladı.

Sude İnak Sude İnak
Trump eski Almanya Büyükelçisi Grenell’i özel misyonlar temsilciliği için aday gösterdi!
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, eski Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'i, "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grenell'in, Venezuela ve Kuzey Kore dahil, dünyanın "sıcak bölgelerinden sorumlu" olacağını açıkladı.

Grenell'in, daha önce ABD'nin Almanya Büyükelçisi, Ulusal İstihbarat Direktör Vekili ve Kosova-Sırbistan müzakereleri için Başkanlık Elçisi olarak görev yaptığını belirten Trump, "Richard Allen Grenell'i Başkanlığımızın Özel Misyonlar Temsilcisi olarak duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Trump, Grenell'in 8 yıl boyunca Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde Kuzey Kore ve birçok ülkedeki gelişmelerle ilgilendiğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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