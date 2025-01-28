Trump Gazzelileri sürme peşinde: Yeni kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Ürdün’ün itirazına rağmen Gazzelilerin başka ülkelere sürgün edilmesi planından vazgeçmedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazzelilerin başka bölgelerde yaşamasını istediğini söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Trump Gazzelileri sürme peşinde: Yeni kararnameyi imzaladı
Yayınlanma:

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini tekrar dile getirdi.

Trump, Miami'den  Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının yanıtladı.

ABD Başkanı, Gazzelilerle ilgili olarak "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca yeni 5 başkanlık kararnamesi imzaladı.

Bunlardan dikkat çekici olan trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararname oldu.

Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çeviren Trump trans bireylerin orduya girmesini engelledi.

Donald Trump göreve geldikten sonra imzaladığı kararname ile ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde değiştirmişti.

Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesi için kararname imzaladı.

ABD Başkanı, sınır güvenliğiyle ilgili olarak ilave finansmana ihtiyaç duyacaklarını ve bu konuda Kongre'nin harekete geçmesini istedi.

Film gibi olay: İstanbul'da iş insanı sokak ortasında fidye için kaçırıldı!Film gibi olay: İstanbul'da iş insanı sokak ortasında fidye için kaçırıldı!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

donald trump gazze
Günün Manşetleri
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
4 kişilik aile evde ölü bulundu
Çok Okunanlar
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Menajer Ayşe Barım tutuklandı Menajer Ayşe Barım tutuklandı
BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!