Trump Gazzelileri sürme peşinde: Yeni kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini tekrar dile getirdi.



Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının yanıtladı.



ABD Başkanı, Gazzelilerle ilgili olarak "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Trump ayrıca yeni 5 başkanlık kararnamesi imzaladı.



Bunlardan dikkat çekici olan trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararname oldu.



Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çeviren Trump trans bireylerin orduya girmesini engelledi.



Donald Trump göreve geldikten sonra imzaladığı kararname ile ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde değiştirmişti.



Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesi için kararname imzaladı.



ABD Başkanı, sınır güvenliğiyle ilgili olarak ilave finansmana ihtiyaç duyacaklarını ve bu konuda Kongre'nin harekete geçmesini istedi.