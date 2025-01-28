Film gibi olay: İstanbul'da iş insanı sokak ortasında fidye için kaçırıldı!

İstanbul’da 70 bin dolar fidye için kaçırılan Özbekistan uyruklu iş adamı A.K. (39), Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. İş adamının zorla tutulduğu eve yapılan baskında, şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Film gibi olay: İstanbul'da iş insanı sokak ortasında fidye için kaçırıldı!
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Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, A.K.’nin zorla tutulduğu evin 2 no’lu daire olduğunu belirledi ve adrese operasyon düzenledi. İki gündür elleri kelepçeli şekilde tutulan iş adamı kurtarılırken, evde nöbet tutan Özbekistan uyruklu şüpheli M.N.M. (24) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan iş adamı A.K., kaçıranları tanımadığını belirtti. A.K., “Bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıktığımda beni kaçırdılar. Önce bir adreste tuttular, ardından ellerimi kelepçeleyerek başka bir yere götürdüler. Ailemden beni serbest bırakmak için 8 bin 100 dolar aldılar, ancak daha sonra bırakmaktan vazgeçip 70 bin dolar istediler” dedi ve şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, baskın yapılan evde yaptığı aramada sahte olduğu belirlenen 550 bin dolar, yabancı kimlik kartları, farklı kişiler adına düzenlenmiş pasaportlar, yabancı kişilere ait ikamet izin belgeleri ile sahte kimlik üretiminde kullanılan filigran ve laminasyon makineleri ele geçirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheli M.N.M., sahte belge üretmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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