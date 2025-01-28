MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Terörist neredeyse, hedefimiz orası!”
Açıklamaya göre, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirirken, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG’li teröristi de başarıyla imha etti.
Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek amacıyla süratli, öngörülemez ve sürekli operasyonların devam edeceğini belirtti.