MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Terörist neredeyse, hedefimiz orası!”

Açıklamaya göre, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirirken, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG’li teröristi de başarıyla imha etti.

Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek amacıyla süratli, öngörülemez ve sürekli operasyonların devam edeceğini belirtti.