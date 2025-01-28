Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı arasındaki görüşmelere dair konuşan Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an önce yapılması samimi dileğimdir," dedi. Bahçeli, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna," dedi.

Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına da değindi. "Bolu Kartalkaya yangını bir facianın ötesinde, bir cinayettir," diyen Bahçeli, gözyaşlarını tutamayarak hayatını kaybeden çocukları anarken, "İhmaller zincirinin neden olduğu bu korkunç felakette, 78 vatan evladının hesabını kim verecek?" diye sordu. Bahçeli, facianın ardından siyasilerin kör dövüşüne dönmesini ise "doğru bulmadıklarını" vurguladı.

Bahçeli, "Bırakalım yargı görevini yapsın. 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar, hukuk ve tarih önünde hesap verecekler," dedi. Kartalkaya yangınındaki sorumlulukları konusunda ise, "Bolu Belediyesi’nin yangını siyasi bir karambole çekme çabalarını ve ilgili bakanlığın sorumluluktan kaçışını doğru bulmuyorum," diye belirtti.

Bahçeli, terörle mücadele ve seçim beklentileriyle ilgili de, "Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşuna kürek çekmektir," diyerek terörle mücadeledeki kararlılığını yineledi. "Teröristler silah bırakmıyorsa, o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır," dedi.

İMRALI'YA ÇAĞRI

Son olarak, İmralı’ya çağrıda bulunan Bahçeli, "Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Pişman olduğunuzu açıklayınız ve beklenen çağrıyı bir an önce yapınız," diyerek, terörsüz Türkiye için çağrısını yineledi.