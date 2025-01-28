Ağabeyini odunla döverek öldürdü!

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde, Alaattin Özer, ağabeyi Yılmaz Özer’i odunla dövüp öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ise izleyenleri dehşete düşürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ağabeyini odunla döverek öldürdü!
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesinin Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki Yılmaz Özer, 50 yaşındaki kardeşi Alaattin Özer ile yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan bir odunu alarak ağabeyine defalarca vurdu. Yılmaz Özer aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yılmaz Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yılmaz Özer hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Alaattin Özer ise gözaltına alındı.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Alaattin Özer’in yolda yürürken odunu alıp ağabeyinin yanına giderek onu dövdüğü, Yılmaz Özer’in aldığı darbelerle yere yığıldığı anlar yer alıyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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