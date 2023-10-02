Trump Hakim Karşısına Çıktı! "Tüm Zamanların En Büyük Cadı Avı"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının itiraz duruşmasına katıldı. Trump, adliyede yaptığı açıklamada, davayı “tüm zamanların en büyük cadı avı” olarak niteledi.

Trump Hakim Karşısına Çıktı! "Tüm Zamanların En Büyük Cadı Avı"

ABD’de 2024 seçimleri için adaylığını açıklayan Eski Başkan Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı. Manhattan mahkemesindeki duruşmaya gönüllü olarak gelen Trump, davayı “düzmece” olarak niteledi, “Bu tüm zamanların en büyük cadı avı” ifadelerini kullandı.

Trump Davayı Açan Başsavcıyı Irkçı Olarak Niteledi

Davayı açan New York Başsavcısı Letitia James’i "ırkçı" olarak niteleyen Trump, James’in kendisine karşı bir kan davası yürüttüğünü savundu. Donald Trump’ın, ifade verme zorunluluğu olmamasına rağmen duruşmaya katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.

Anketlerde Trump mı Kazanıyor Biden mı? ABC/Washington Post Tarafından Gerçekleştirilen Anket Sonuçları!Anketlerde Trump mı Kazanıyor Biden mı? ABC/Washington Post Tarafından Gerçekleştirilen Anket Sonuçları!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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