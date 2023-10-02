Trump Hakim Karşısına Çıktı! "Tüm Zamanların En Büyük Cadı Avı"
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının itiraz duruşmasına katıldı. Trump, adliyede yaptığı açıklamada, davayı “tüm zamanların en büyük cadı avı” olarak niteledi.
ABD’de 2024 seçimleri için adaylığını açıklayan Eski Başkan Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı. Manhattan mahkemesindeki duruşmaya gönüllü olarak gelen Trump, davayı “düzmece” olarak niteledi, “Bu tüm zamanların en büyük cadı avı” ifadelerini kullandı.
Trump Davayı Açan Başsavcıyı Irkçı Olarak Niteledi
Davayı açan New York Başsavcısı Letitia James’i "ırkçı" olarak niteleyen Trump, James’in kendisine karşı bir kan davası yürüttüğünü savundu. Donald Trump’ın, ifade verme zorunluluğu olmamasına rağmen duruşmaya katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi