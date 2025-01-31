Trump kaza için Obama ve Biden'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda meydana gelen ve 67 kişinin öldüğü uçak kazası için eski ABD Başkanları Barrack Obama ve Joe Biden’ı suçladı.



Trump, Obama ve Biden yönetimlerinin Federal Havacılık İdaresinde liyakatsız işe alım yaptıklarını açıkladı.



ABD Başkanı, Obama yönetiminin, FAA'da işe alım odağını objektif yetenekten uzaklaştırmak adına adımlar attığını belirtti. Kendisinin ilk başkanlık döneminde ise "en yüksek güvenlik standartlarına" ulaşmak için şartları yükselttiğini kaydetti.



Trump, kendisinden sonra göreve gelen Biden yönetiminin, Federal Havacılık İdaresinde "liyakate dayalı işe alımları korkunç şekilde reddettiğini", "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık taktikleri" uyguladığını söyledi.



Kazayı Ulusal Kanal’da değerlendiren Emikli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa da kuledeki personelin ihmaline dikkat çekti.



ABD Başkanı Donald Trump, 67 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili eski ABD Başkanlarını suçladı. Obama ve Biden’ın liyakatsız işe alım yaptıklarını belirtti. Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa da askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışmasından yüzde 99 kulenin sorumlu olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise nehre düşen yolcu uçağının önemli uçuş verilerinin kayıtlı olduğu kara kutuya ulaşıldığını bildirdi.



Yetkililer helikopterdeki kayıt cihazını da bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.