Trump, Nato Zirvesinde konuştu: “İran artık bomba üretemeyecek, Gazze’de sona yaklaştık"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haber Global'e göre, İran, İsrail, Gazze, Rusya ve medya konularına değinen Trump, uluslararası basının ve liderlerin ilgi odağı haline geldi.

Trump, özellikle İran’a yönelik ifadeleriyle dikkat çekerken, "İsrail-İran ile gurur duyuyorum. Ateşkes iyi gidiyor. İran'ın artık bombaları olmayacak" dedi.

“İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİREMEYECEK”

Trump, konuşmasında İran’ın nükleer faaliyetlerine değinerek, ülkenin artık bomba üretimi yapamayacağını savundu. “İran’la 4 gün içinde gelişme olabilir. İran uzun süre bomba üretimi yapamayacak. İran uranyum zenginleştiremez. Bu herkes için ciddi bir zafer.” dedi.

Trump, İran ile İsrail arasındaki çatışmaları küçümseyen bir üslupla “İran ile İsrail iki çocuk gibi kavga etti.” ifadesini de kullandı.

“GAZZE’DE SONA YAKLAŞTIK”

Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların Gazze üzerindeki etkisini de değerlendirdi. “Gazze ile ilgili çok iyi bir süreç ilerliyor. Sona yakınız. İran'a yaptığımız saldırı sonrası Gazze konusunda da sona yaklaştık.” sözleriyle bölgedeki gelişmelere dair umut verici bir tablo çizdi.

CNN VE NYT’YE SERT SÖZLER

Her fırsatta Amerikan ana akım medyasını hedef alan Trump, bu defa da CNN ve New York Times (NYT) kuruluşlarını hedef aldı. Konuşmasında CNN’i kimsenin izlemediğini ve reytinglerinin düştüğünü öne sürerek, “CNN'de çalışan var mı?” diyerek gazetecilerle dalga geçti.

NYT için ise “Ben olmasam olmazlardı” diyen Trump, kurum çalışanlarına yönelik “salak” ifadesini kullandı ve gazetenin haberleri çarpıttığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Vladimir Putin hakkında konuşan Trump, dikkat çeken bir çıkış yaptı: “Putin ile çok konuştum. Çok iyi birisi. Rusya konusunda da desteğe ihtiyacım var.” diyerek Putin’e olumlu yaklaşımını yineledi.

Basın toplantısında yanında bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump’a övgü dolu sözlerle destek verdi. Rutte, “Barış insanı” diyerek Trump’ın diplomatik başarılarına vurgu yaptı.