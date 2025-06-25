Sinema tarihine damga vuran sergi: James Cameron’ın eşsiz dünyası ilk kez İstanbul’da!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel mirası sanatla buluşturma amacıyla düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İstanbul’da sinema tutkunlarını heyecanlandıracak bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sinema tarihine “Titanic”, “Terminator”, “Avatar” ve “Aliens” gibi filmlerle damgasını vuran James Cameron’ın sanat yaşamı, ilk kez Türkiye’de geniş kapsamlı bir sergiyle mercek altına alınıyor.

Eylül ayında İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını açacak olan "James Cameron’ın Sanatı" (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, altı ay boyunca ziyaretçilerini bekleyecek.

300’DEN FAZLA ORİJİNAL ESER SERGİLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Sinema Müzesi işbirliğinde gerçekleşecek sergi, James Cameron’ın kişisel arşivinden daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş 300'den fazla orijinal eserle donatıldı.

Ziyaretçiler, usta yönetmenin film yaratım sürecine; çizimler, kostümler, film objeleri, sahne fotoğrafları ve 3D teknolojiler gibi pek çok disiplinlerarası anlatım aracı ile yakından tanıklık edecek.

Sergi, James Cameron’ın sinema evrenini farklı temalarla yapılandırıyor. Altı tematik bölüm şu şekilde belirlendi: Gözlerin Açıkken Rüya Görmek, İnsan-Makine, Bilinmeyeni Keşfetmek, Titanik: Zaman Yolculuğu, Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar, Serbest Bırakılmış Dünyalar.

Serginin genel direktörlüğü Maria Wilhelm tarafından yürütülürken, küratörlüğünü Avatar Alliance Foundation’ın kreatif direktörü Kim Butts üstleniyor. Mekânsal yerleşim ve mimari tasarım danışmanlığı ise Helga Faletti tarafından sağlanıyor.

Sergi, aynı zamanda Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle düzenleniyor ve James Cameron’ın çevresel sürdürülebilirlik ve teknolojiye olan tutkusu da bu projede önemli bir yer tutuyor.