TCMB açıkladı: Enflasyon beklentilerinde yıllar sonra ilk!

TCMB tarafından açıklanan haziran ayı “Sektörel Enflasyon Beklentisi” anketi, piyasaların merakla beklediği verileri ortaya koydu. Dünya Gazetesi'ne göre, piyasa katılımcıları, reel sektör ve vatandaşın gelecek 12 aya ilişkin enflasyon tahminlerinde kayda değer düşüşler yaşandığı görüldü.

REEL SEKTÖRDE ENFLASYON BEKLENTİSİ 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

2025 yılı haziran ayında yapılan ankete göre, reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 39,8’e geriledi. Bu oran, Şubat 2022'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekti.

VATANDAŞ ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Hanehalkının da beklentilerinde önemli bir düşüş gözlendi. Vatandaşın enflasyon tahmini 6,9 puanlık düşüşle yüzde 53,0 seviyesine indi. Bu, Kasım 2021’den bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşmesini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 2,9 puan artarak yüzde 30,7 seviyesine ulaştı. Bu da toplum genelinde iyimser beklentilerin arttığını gösteriyor.

Piyasa profesyonelleri ve katılımcıları da benzer bir tablo çizdi. Anket verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 aylık enflasyon beklentisi 0,5 puanlık düşüşle yüzde 24,6 seviyesine geriledi. Bu oran, beklentilerin daha kontrollü bir enflasyon patikasına yöneldiğine işaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen “Sektörel Enflasyon Beklentisi” anketi, piyasa katılımcıları, reel sektör temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan geniş bir katılımcı grubuyla yapılmakta. Amaç, gelecek 12 ayda tüketici fiyat endeksine (TÜFE) dair beklentileri ölçmek ve para politikası kararlarında destekleyici veri üretmek.