Antalya'da karısını öldürdüğü iddia edilen koca delil yetersizliğinden beraat etti

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde 14 Şubat sabahı meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Düriye Çiğdem Keklik, evinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve eşinin intihar ettiğini öne süren Hüsamettin Keklik (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsamettin Keklik’in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Hüsamettin Keklik, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

SANIK: “EŞİM İNTİHAR ETTİ”

Maktulün bir gün video göstermek için telefonunu kendisine verdiğini, bu sırada eski sevgilisiyle fotoğraflarını ve videolarını gördüğünü iddia eden sanık, "Silmesini söyledim. Ancak çöp kutusunu kontrol ettiğimde fotoğraflar çöp kutusundaydı. Geçmişi silmemiz gerektiğini belirttim. Sonra dışarı çıktım. Eşimde nefes darlığı olduğu için eve geri gittim. Ertesi gün eşimin telefonunu kontrol ettiğimde çöp kutusunda eski sevgilisine ait fotoğraflar vardı. Eşimin telefonunu yanıma alarak servisle işe gittim. Yaklaşık 8 saat sonra servisle eve döndüm. Eve girdim oturma odasının kapısını açtığımda eşimi yerde gördüm." diye konuştu.

Evde kendisine ait ruhsatlı bir tüfekle eşinin intihar ettiğini gördüğünü belirten sanık, hemen 112 Acil Servisi aradığını belirtti.

Sanık, sehpanın üzerinde bulduğu mektubu okuduğunu ifade ederek, "Fotoğraf olayı dışında eşimle herhangi bir tartışmamız olmadı. Evlenmeden önce de eşimle görüştüğümüzde intihara meyilliydi. Kendisine yönelik birlikte olduğumuz dönem içerisinde herhangi bir darp veya cebir uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Maktulün babası Ekrem Karacan ise olaydan yaklaşık 3 ay öncesinden itibaren kızıyla görüşmediğini söyledi. Karacan, “Eşim kızımı aramış ama ilk aramaya cevap vermemiş. Üçüncü aramada sanığın ağabeyi telefonu açıp, gelmemiz gerektiğini söylemiş. Eve gittiğimizde kızımın öldüğünü öğrendik” dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın savunmaları, olay yeri inceleme tutanakları, kriminal raporlar ve adli tıp bulgularını birlikte değerlendirerek, “Sanığın suçu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak bir delil elde edilemediği anlaşılmıştır” diyerek sanığın beraatını talep etti.

Sanık avukatı Coşkun Demir, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirtti. Demir, otopsi raporuna göre maktulün gece saat 04.00-05.00 arasında hayatını kaybettiğini ve bu sırada müvekkilinin çalıştığı otelde görevli olduğunu söyledi. “Bu saatlerde Hüsamettin Keklik iş yerindeydi. Müvekkilim hakkında cinayet şüphesi tamamen asılsızdır” diyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın “eşe karşı kasten öldürme” suçunu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığına hükmederek, Hüsamettin Keklik’in beraatına karar verdi.