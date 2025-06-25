Meriç Nehri’nde kürek heyecanı: Gençler Türkiye Kupası başlıyor!

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, bu yıl Edirne’de, Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilecek. 11-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, şampiyonluk için kürek çekecek.

400 SPORCU MERİÇ’TE KÜREK ÇEKECEK

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, düzenlediği basın toplantısında, turnuvaya yaklaşık 400 sporcunun katılacağını duyurdu. İba, “Organizasyon sporcuların kıyasıya ter döktüğü heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor.” ifadelerini kullandı.

Meriç Nehri'nin artık yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önde gelen kürek merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan İba, Edirne'nin bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı. İba, parkurun özellikle genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

İBA: “GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BURADA YETİŞİYOR”

Nesim İba konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “11-13 Temmuz tarihlerinde burada Gençler Türkiye Kupası yarışları yapılacak. Organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum. İddialı bir yarış olacak. Organizasyon sporcuların kıyasıya ter döktüğü heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor. İnanılmaz dereceler var. Olimpiyatlardaki sporcuların derecelerin üzerinde derece yapan sporcular oluyor. Müthiş şeyler yaşanıyor burada.”