Gaziantep fıstık ezmesine Avrupa’dan tescil: Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün sayısı 36’ya çıktı

Türkiye'nin yerel değerleri Avrupa Birliği tarafından tek tek tescillenmeye devam ediyor. Son olarak, Gaziantep’e özgü fıstık ezmesi, AB'den coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 36'ncı ürünü oldu. Bu önemli gelişmeyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında, “Gaziantep fıstık ezmesi, AB’den coğrafi işaret tescili alan Türkiye’nin 36’ncı ürünü oldu. Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Akıncı’yı, yönetim kurulu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı, Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, “Dünyada çok az coğrafyaya nasip bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Gaziantep fıstık ezmesinin AB nezdinde tescillenmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa’dan tescil alan coğrafi işaretli ürünlerinin sayısı 36’ya yükseldi. Bu ürünler arasında Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Ezine peyniri ve Safranbolu safranı gibi dünya çapında tanınan lezzetler yer alıyor.