Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum
Türkiye genelinde karayollarında süren bakım ve onarım çalışmaları, trafiği etkiliyor. TAG Otoyolu’ndan Anadolu Otoyolu’na, Samsun’dan Trabzon’a kadar birçok güzergahta şerit daraltmaları ve yön değişimleri uygulanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Pozantı-Yenice-Adana istikametinde, 22-24. kilometreler arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle sağ ve orta şeritler taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Batı kavşakları arasındaki 11-14. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışması kapsamında, İstanbul istikameti 27 Haziran’a kadar trafiğe kapatıldı. Bu süreçte ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara istikametinde, 0-3. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, Ankara-İzmir yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Subaşı-Yassıören kavşakları güney taşıma yolunun 17-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında önce 20-21. kilometreler, ardından 21-23. kilometreler trafiğe kapatılacak. Ulaşım kuzey taşıma yönünden geliş-gidiş şeklinde sağlanacak.
Samsun-Ordu yolunun 6. kilometresindeki Yunus Emre Tüneli'nin Ünye-Samsun-Ordu yönündeki tüpü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kemer ayrımı-Burdur yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürerken, İliç-Dutluca yolunun 24-25. kilometrelerinde ise giriş tüneli servis yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle vurgulanıyor.
Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde, elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı