Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Pozantı-Yenice-Adana istikametinde, 22-24. kilometreler arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle sağ ve orta şeritler taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Batı kavşakları arasındaki 11-14. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışması kapsamında, İstanbul istikameti 27 Haziran’a kadar trafiğe kapatıldı. Bu süreçte ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara istikametinde, 0-3. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, Ankara-İzmir yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Subaşı-Yassıören kavşakları güney taşıma yolunun 17-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında önce 20-21. kilometreler, ardından 21-23. kilometreler trafiğe kapatılacak. Ulaşım kuzey taşıma yönünden geliş-gidiş şeklinde sağlanacak.

Samsun-Ordu yolunun 6. kilometresindeki Yunus Emre Tüneli'nin Ünye-Samsun-Ordu yönündeki tüpü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kemer ayrımı-Burdur yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürerken, İliç-Dutluca yolunun 24-25. kilometrelerinde ise giriş tüneli servis yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle vurgulanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde, elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.