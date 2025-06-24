Belediyede dehşet anları: İntihar girişiminde bulunan zabıta başkanı da vurdu

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Darıca Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zabıta personeli, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile görüşmek üzere belediyeye gitti. Görüşme sırasında, yanında getirdiği tabancayı bir anda başına dayayan zabıta memuru tetiği çekti.

Tabancadan çıkan kurşun sekerek Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın koluna da isabet etti. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, çevredeki personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan zabıta memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Aynı zamanda kolundan vurulan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Bıyık’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.