Trump'tan flaş İran açıklaması: "Rejim değişikliği kaos getirir"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkarken, Air Force One uçağında gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sky News’ün aktardığı habere göre Trump, İran’daki mevcut rejimle ilgili beklentilere ve olası bir yönetim değişikliğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUM"

Trump, açıklamasında “İran'da rejim değişikliği görmek istemediğini” net bir dille ifade etti. Bu tarz bir değişikliğin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken ABD Başkanı, "Bu değişiklik kaosa neden olur" ifadesiyle olası bir rejim dönüşümüne mesafeli durduğunu belirtti.

Trump, daha önce İran yönetimini sert sözlerle eleştirerek, ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engelin mevcut rejim olduğunu savunmuştu. Geçmişte yaptığı bir açıklamada ise "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığını ima etmişti.