Zonguldak'ta doğalgaz patlaması! Biri ağır 5 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisinde doğal gaz kaynaklı korkutan bir patlama yaşandı. Patlama, 6 katlı bir apartmanın C.P.’ye ait dairesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sonucunda evde yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Doğal gaz ekipleri ise bölgede güvenlik önlemlerini artırarak doğal gaz akışını kesti.

Olayda, patlamanın meydana geldiği dairenin sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D., eşi S.D. ve kızları S.K., ayrıca o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. C.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.