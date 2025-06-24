Zonguldak'ta doğalgaz patlaması! Biri ağır 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlama, paniğe yol açtı. Patlamada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, olay yerinde büyük hasar oluştu. Yangın kısa sürede söndürüldü, bölgede doğal gaz akışı kesildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zonguldak'ta doğalgaz patlaması! Biri ağır 5 yaralı
Yayınlanma:

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisinde doğal gaz kaynaklı korkutan bir patlama yaşandı. Patlama, 6 katlı bir apartmanın C.P.’ye ait dairesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sonucunda evde yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Doğal gaz ekipleri ise bölgede güvenlik önlemlerini artırarak doğal gaz akışını kesti.

Olayda, patlamanın meydana geldiği dairenin sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D., eşi S.D. ve kızları S.K., ayrıca o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. C.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyorFaiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyorEkonomi
İstanbul yanıyor! AKOM'dan kritik sıcaklık uyarısıİstanbul yanıyor! AKOM'dan kritik sıcaklık uyarısıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

zonguldak doğalgaz patlaması
Günün Manşetleri
FETÖ’ye dev darbe!
Gerilim bitmeden başladı!
90 milyar liralık suç ağında çöküş
İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi
Tütün sektörü 7 yıl sonra rekor kırdı!
Nitelikli dolandırıcılara ağır darbe
Fatih Altaylı tutuklandı!
İran’dan dünyayı sarsacak hamle
Türkiye’den ABD’nin saldırısına tepki
Trafikte havadan ceza yağdı!
Çok Okunanlar
25 Haziran’da kavrulacağız! 25 Haziran’da kavrulacağız!
Altında son durum Altında son durum
Faiz rekabeti kızıştı! Faiz rekabeti kızıştı!
Akaryakıta indirim geldi, fiyatlar değişti Akaryakıta indirim geldi, fiyatlar değişti
Sivrisinek kabusuna doğal çözüm! Sivrisinek kabusuna doğal çözüm!