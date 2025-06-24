İstanbul yanıyor! AKOM'dan kritik sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisinin Çarşamba gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde hissedileceği belirtildi.

AKOM’un paylaştığı meteorolojik rapora göre, sıcaklıklar Cuma gününe kadar 34 ila 37 derece arasında seyredecek. Bu değerlere bağlı olarak, özellikle büyükşehir yaşamında hem sağlık sorunlarının artabileceği hem de çevresel risklerin büyüyebileceği vurgulandı.

Raporda ayrıca, sıcaklıkların yükselmesinin yanı sıra düşük bağıl nem oranı ve 20-50 km/s hızla esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, orman yangınları açısından büyük tehdit oluşturduğu belirtildi.

AKOM, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin orman yangınları riski açısından kritik olduğunu ifade ederken, vatandaşlara dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

11.00-16.00 ARASI GÜNEŞTEN KAÇININ

AKOM açıklamasında, sıcak hava dalgasının özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması riskini artırdığına dikkat çekildi.

Yüksek sıcaklığa karşı en savunmasız gruplar olan yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin, bu saat diliminde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, deniz kıyıları gibi bağıl nem oranının yüksek olduğu bölgelerde yaşayanların ekstra önlem alması gerektiği de bildirildi.