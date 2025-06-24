Müzik bayramı kana bulandı: 145 kadına şırıngalı saldırı!

Fransa'da her yıl 21 Haziran’da düzenlenen ve geleneksel hale gelen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinlikleri bu yıl tam anlamıyla bir güvenlik krizine dönüştü. Haber Global'e göre, kutlamaların gerçekleştirildiği sokaklarda ve konser alanlarında en az 145 kadın, vücutlarına iğne yapıldığını söyleyerek emniyete başvurdu.

Kadınların ortak ifadelerine göre, şırıngalı saldırılar genellikle bacak, kol ve boyun bölgelerine yapıldı. Baş dönmesi, mide bulantısı ve bayılma gibi semptomlar gösteren çok sayıda kadın çevredeki sağlık ekiplerine başvurarak hastaneye kaldırıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıların ardından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Fransız polisi, şırıngalı saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişiyi gözaltına aldı. Ancak saldırıların arkasındaki neden henüz netlik kazanmadı.

Uzmanlar, şırıngaların içinde hangi maddelerin bulunduğuna dair testlerin sürdüğünü belirtti. İlk değerlendirmelere göre iğnelerde potansiyel olarak zararlı kimyasalların ya da uyuşturucu maddelerin bulunma ihtimali üzerinde duruluyor.

ÜLKE GENELİNDE ŞİDDET VE YAĞMALAMA

Şırıngalı saldırıların yarattığı şok dalgasının yanı sıra, Fransa genelindeki Müzik Bayramı kutlamaları şiddet olaylarına da sahne oldu. Kutlamalar sırasında çok sayıda mağaza yağmalanırken, bazı grupların polisle çatıştığı bildirildi.

Yetkililer, 13’ü polis olmak üzere toplamda bin 500’den fazla kişinin çıkan olaylarda yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 371 kişi gözaltına alındı.

Olayların yaşandığı bölgelerde 51 araç ateşe verildi, bazı sokaklar savaş alanına döndü.