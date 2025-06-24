Kapadokya'da "At ve Atçılık Kültür Festivali" başlıyor

UNESCO Dünya Mirası listesindeki doğal yapısı ve tarihi dokusuyla dünya çapında üne sahip Kapadokya, bu kez kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Nevşehir Valiliği öncülüğünde, Göreme Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan “Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali”, 3-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kapadokya'nın kalbinde düzenlenecek.

Etkinliğin tanıtımı için Göreme’de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, festivalin sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını, aynı zamanda tarihsel bir mirasın günümüze taşınması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

“AT, MİLLETİMİZİN SAVAŞTA CESARETİ, BARIŞTA SADAKATİDİR”

Vali Fidan, atçılığın Türk milletinin kadim geleneğinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Milletimizin köklü geleneğinde at ve atçılığın büyük önemi vardır. At sadece binek olmanın ötesinde milletimizin yoldaşı olmuştur. Barışta sadakatin, savaşta cesaretin sembolü olmuştur. Atçılık, bölgede sadece faaliyet değil, yaşam biçimi haline gelmiştir. 'Güzel atlar ülkesi' anlamına gelen Kapadokya, güçlü ve dayanıklı atlarıyla meşhur. Bu kültürel birikimi bugüne taşımak, geçmişle bağ kurmak, aynı zamanda bölgenin tanıtımına vesile kılmak büyük önem taşımaktadır."

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de festivalin, sadece bugünün ziyaretçilerine değil, geçmişin izlerini takip eden herkese hitap edeceğini belirterek, şunları ifade etti: “Etkinlik günlerinde Kapadokya'nın vadilerinde yankılanacak nal sesleri geçmişe duyulan saygıyı yansıtacak.” Başkan Eren, festivalin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Festival kapsamında atlı turlar, atlı savaş sanatları gösterisi, at güzellik yarışması, atlı koşu, seminer, çocuk tiyatrosu ve konser programları düzenlenecek.