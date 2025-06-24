FETÖ’ye dev darbe! 174’ü muvazzaf 176 asker için gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 174’ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 176 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

14 İLDE 26 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Haber Global'e göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içinde yer aldığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu 2’si mahrem imam, 19’u emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şüpheliye ait 26 farklı adrese, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlara Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas illeri de dahil edildi.

Operasyonlar sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.