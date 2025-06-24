Maduro'dan nükleer savaş uyarısı: Dünya liderlerine “Barış Zirvesi” çağrısı

Ankara, 24 Haziran 2025 – Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Batı Asya’daki tehlikeli tırmanışı önlemek için dünya liderlerine dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Maduro tarafından imzalanan ve çeşitli ülke liderlerine iletilen resmi mektupta, "Barış İçin ve Savaşa Karşı Zirve" düzenlenmesi teklif edildi.

BÖLGE NÜKLEER FELAKETE SÜRÜKLENİYOR

Mektupta, “Batı Asya’daki durum en yüksek gerilim ve şiddet düzeyine ulaşmıştır. İsrail Devleti’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran topraklarını bombalamasıyla derinleşen bu kriz, bölge ve dünya açısından nükleer nitelikli felaket sonuçlara yol açma tehlikesi taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Devlet Başkanı Maduro’nun açıklamasında, zirvenin amacının barış çağrısında bulunmak, silahsızlanmayı talep etmek ve uluslararası hukuka saygının uluslararası ilişkilerde temel ilke olarak benimsenmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Barış İçin ve Savaşa Karşı Zirve önerisinin, insanlığı nükleer savaşın eşiğine sürükleyebilecek büyüyen tehlikeyle yüzleşme aciliyetinden kaynaklandığını vurgulandı. Mektupta, “Bu bağlamda, söz konusu Zirve en kısa sürede bölge ülkelerinden birinde düzenlenmeli, en fazla etkilenen aktörlerin doğrudan katılımı sağlanmalı ve barışa yönelik bölgesel irade güçlü şekilde gösterilmelidir” denildi.

KÜRESEL GÜÇLERE ORTAK ZİRVE DAVETİ

Zirvenin, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve BRICS gibi bölgesel ve küresel platformlarca ortaklaşa yürütülmesi önerildi. Ayrıca Çin ve Rusya'nın bu sürece aktif katkı sağlaması gerektiği belirtildi. Maduro, “barışa bağlı Küresel Güney ülkelerinin” de etkin şekilde sürece dahil edilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Maduro, çeşitli mevkidaşlarına ilettiği bu yazışmada, dünya halklarının savaşın durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler ilkelerine dayalı kalıcı bir barışın sağlanmasını beklediğini ifade etti.

MADURO: “SAVAŞI DURDURMAK, NÜKLEER TEHDİDİ ÖNLEMEK ZORUNDAYIZ”

Devlet Başkanı Maduro, dünya kamuoyuna yaptığı bu çağrıda, savaşın önlenmesi ve Birleşmiş Milletler ilkelerine dayalı kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Yeryüzünün her köşesinde insan yaşamını savunmak üzere sorumluluk bilinciyle ortak bir hareket geliştirmek gibi ertelenemez bir görevimiz vardır.” Maduro, bu zirve çağrısının karşılık bulacağına inandığını ifade ederek, “savaşı durdurmak, nükleer tehdidi kontrol altına almak ve adalete dayalı bir barış ortamı inşa etmek için sağlam bir uluslararası mutabakat oluşturulmasına katkı sunacağına” inandığını belirtti.

Venezuela Devleti, bu girişimiyle yirmi yılı aşkın süredir sürdürdüğü barışçıl diplomasi çizgisini yeniden teyit etti. Maduro’nun mektubunda, Bolivarcı diplomasinin; ihtilafların barışçıl çözümüne, halkların egemenliğine saygıya ve uluslararası hukukun araçsallaştırılmasına karşı çıkışa dayandığı ifade edildi.

Ayrıca mektupta, bölgenin enerji, ekonomi ve jeopolitik açıdan dünya dengeleri açısından stratejik önemde olduğunun altı çizildi. Venezuela’nın bu inisiyatifiyle yalnızca politik değil, küresel güvenlik açısından da barış adına somut bir adım attığı kaydedildi.