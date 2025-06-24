Nijer’de cami avlusuna kanlı saldırı: 71 ölü, onlarca yaralı

Nijer’in Tillaberi bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaati hedef aldığı saldırıda 71 kişi hayatını kaybetti. En az 20 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Saldırganların terör örgütü bağlantılı olduklarından şüpheleniliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nijer’de cami avlusuna kanlı saldırı: 71 ölü, onlarca yaralı
Yayınlanma: Güncellenme:

Batı Afrika ülkesi Nijer’in batısında yer alan Tillaberi bölgesi, kanlı bir saldırıya sahne oldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, önceki gün Manda köyünde öğle namazı sonrasında cami avlusunda toplanan cemaat, kimliği belirsiz silahlı kişilerce hedef alındı.

Cami avlusuna düzenlenen saldırıda 71 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi de yaralanarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

BENZER SALDIRILAR BÖLGEYİ TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

Aynı bölgede Mart ayında Fambita köyündeki bir camiye cuma namazı sırasında gerçekleştirilen saldırıda da 44 kişi ölmüştü. Bu durum, bölgedeki güvenlik zaafiyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Tillaberi bölgesi, “3 ülke sınırı” olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun kesişim noktasında yer alıyor. Bu stratejik konum, bölgeyi uzun süredir terör örgütlerinin hedefi haline getirmiş durumda.

2017 yılından bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı grupların düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiği bölge, son yıllarda sivil yerleşimlere yönelik artan saldırılarla dikkat çekiyor.

Maduro'dan nükleer savaş uyarısı: Dünya liderlerine “Barış Zirvesi” çağrısıMaduro'dan nükleer savaş uyarısı: Dünya liderlerine “Barış Zirvesi” çağrısıDünya
Gerilim bitmeden başladı! İsrail: “İran yeniden füze fırlattı”Gerilim bitmeden başladı! İsrail: “İran yeniden füze fırlattı”Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nijer
Günün Manşetleri
FETÖ’ye dev darbe!
Gerilim bitmeden başladı!
90 milyar liralık suç ağında çöküş
İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi
Tütün sektörü 7 yıl sonra rekor kırdı!
Nitelikli dolandırıcılara ağır darbe
Fatih Altaylı tutuklandı!
İran’dan dünyayı sarsacak hamle
Türkiye’den ABD’nin saldırısına tepki
Trafikte havadan ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Altında son durum Altında son durum
Akaryakıta indirim geldi, fiyatlar değişti Akaryakıta indirim geldi, fiyatlar değişti
Sivrisinek kabusuna doğal çözüm! Sivrisinek kabusuna doğal çözüm!
THY’den büyük yaz sürprizi! THY’den büyük yaz sürprizi!
Cami avlusuna kanlı saldırı! Cami avlusuna kanlı saldırı!