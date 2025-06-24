Nijer’de cami avlusuna kanlı saldırı: 71 ölü, onlarca yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijer’in batısında yer alan Tillaberi bölgesi, kanlı bir saldırıya sahne oldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, önceki gün Manda köyünde öğle namazı sonrasında cami avlusunda toplanan cemaat, kimliği belirsiz silahlı kişilerce hedef alındı.

Cami avlusuna düzenlenen saldırıda 71 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi de yaralanarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

BENZER SALDIRILAR BÖLGEYİ TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

Aynı bölgede Mart ayında Fambita köyündeki bir camiye cuma namazı sırasında gerçekleştirilen saldırıda da 44 kişi ölmüştü. Bu durum, bölgedeki güvenlik zaafiyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Tillaberi bölgesi, “3 ülke sınırı” olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun kesişim noktasında yer alıyor. Bu stratejik konum, bölgeyi uzun süredir terör örgütlerinin hedefi haline getirmiş durumda.

2017 yılından bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı grupların düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiği bölge, son yıllarda sivil yerleşimlere yönelik artan saldırılarla dikkat çekiyor.