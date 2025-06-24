İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden rekor ihracat artışı: 5 ayda 5,2 milyar dolar

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk beş ayında dikkat çekici bir ihracat performansı sergileyerek, 190 farklı ülkeye toplam 5 milyar 180 milyon dolarlık ürün gönderdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8’lik bir artışla gerçekleşen bu rakam, İİB'nin ülke ihracatındaki payını yüzde 5,4’e yükseltti.

İİB’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında en yüksek payı Amerika Birleşik Devletleri aldı. ABD’ye yapılan ihracat 362 milyon dolara ulaşırken, bu ülkeye en çok “gemi, yat ve hizmetleri” ile “hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri” gönderildi.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA BİRLİĞİ’NE

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde, İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği ülkeleri oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,8 artarak 1 milyar 327 milyon dolar seviyesine çıktı.

İİB, sadece mayıs ayında ise yüzde 20,9’luk bir artış kaydederek 1 milyar 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Irak ve Norveç oldu.

SEKTÖRLERİN LİDERİ: HUBUBAT VE BAKLİYAT

İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan yedi birlikten en yüksek ihracat, 1 milyar 635 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapıldı. Bu başarıyı 1 milyar 529 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 824 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği izledi.

Diğer birliklerin ihracat tutarları ise şöyle sıralandı:

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği: 434 milyon dolar

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: 335 milyon dolar

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği: 274 milyon dolar

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: 142 milyon dolar

İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın aktif üyesiyle İstanbul İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 artış ile 1 milyar 286 milyon dolar tutarında ihracat yaparak başarılı bir performans sergiledi. İİB, diğer genel sekreterlikler arasında en yüksek ihracat artışı gerçekleştiren ikinci birlik oldu. Yılın ilk yarısını ihracat artışıyla kapatmayı öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.