FETÖ’nün sınav kumpası yeniden deşifre edildi: 5 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 ve 2013 yıllarındaki iki ayrı kamu sınavında FETÖ’nün sınav sorularını önceden ele geçirerek dağıttığını tespit etti. Usulsüzlükle sınavı kazanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FETÖ’nün sınav kumpası yeniden deşifre edildi: 5 şüpheliye gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 yılı vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarında FETÖ/PDY yapılanmasına ait yeni bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, söz konusu sınavların yazılı bölümlerine ilişkin soruların sınavdan önce FETÖ mensuplarına verildiği belirlendi.

BYLOCK KULLANICILARI TESPİT EDİLDİ

Sınav sorularını önceden alarak sınavı kazandığı belirlenen 5 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’sinin aktif görevde, 3’ünün ise daha önce kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi. Ayrıca, bu kişilerin FETÖ’nün gizli haberleşme ağı “ByLock” kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

Ankara merkezli olarak başlatılan operasyon kapsamında toplamda 2 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi için çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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