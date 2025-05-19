Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik mesaj: "Umarım ateşkes sağlanır"

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Trump, duyuruyu kendisine ait Truth sosyal medya hesabından paylaştı. Telefon görüşmesinin Türkiye saati ile 16:00'da yapılması planlanıyor.

Trump, sosyal medya paylaşımında görüşmenin amacının "kan banyosunu durdurmak" ve "ticaret" olduğunu vurgularken, "Umarım verimli bir gün olur ve ateşkes sağlanır," ifadelerini kullandı.

UKRAYNA VE NATO LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Trump, Putin ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO ülkesi liderleri ile de temas kuracağını belirtti. Görüşmelerin ana gündem maddesinin, İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinin sonuçları ve olası ateşkes planları olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DAKİ TARİHİ GÖRÜŞMELER

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri, üç yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze barış görüşmeleri gerçekleştirdi. Türk heyeti de masada yer alırken, ABD’li yetkililerin görüşmelere katılmaması dikkat çekti.

İstanbul buluşmasında taraflar, karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakmayı kabul etti. Ayrıca her iki ülkenin gelecekteki ateşkes planlarına dair vizyonlarını sunduğu ifade edildi.

ZELENSKİY VE VANCE VATİKAN'DA BİR ARAYA GELDİ

Trump-Putin görüşmesi öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vatikan’da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile buluştu. Bu görüşme, Şubat ayında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen tarihi tartışmadan bu yana iki liderin ilk kez bir araya gelişi olarak kayıtlara geçti.

Zelenskiy, görüşmenin ana gündem maddesinin İstanbul’daki barış müzakereleri olduğunu belirtti. Görüşmenin detayları basına kapalı gerçekleşse de, olası bir barış planının ABD ve Ukrayna arasında değerlendirildiği tahmin ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerine katılması yönündeki çağrılar ise şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

Trump, Körfez turunun ikinci durağı olan Suudi Arabistan'dan Katar'a geçerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin benim orada olmamı ister, bunu biliyorum. Eğer savaşın sona ermesine katkım olabilecekse, bu seçeneği değerlendirebilirim," dedi.