Trump yönetiminden Harvard’a sert yaptırım: 2,2 milyar dolarlık fon donduruldu

ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’ne yönelik uzun süredir devam eden baskıların ardından, üniversitenin 2,2 milyar dolarlık federal fonunu ve 60 milyon dolarlık sözleşme ödeneğini resmen dondurdu.

Gelişme, üniversitenin Trump yönetiminin iki ana talebini yerine getirmemesi üzerine geldi: Filistin yanlısı öğrenci protestolarının sonlandırılması ve üniversitenin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını gözden geçirmesi.

TRUMP'IN "UYMAYANA FON YOK" POLİTİKASI

Trump yönetimi, başta Harvard olmak üzere birçok üniversiteye "devlet fonlarının sadece federal sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanılmasına" yönelik baskı uyguluyor. Harvard yönetimi ise, talepleri yerine getirmeyeceğini açıkça beyan etmişti.

Bunun üzerine harekete geçen ABD Eğitim Bakanlığı, üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık kaynağın dondurulduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca Harvard’ın dahil olduğu toplam 8,7 milyar dolarlık hibeyi de kapsayacak şekilde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

COLUMBIA VE UPENN DE RADARA GİRDİ

Trump yönetiminin hedefindeki tek üniversite Harvard değil. Columbia Üniversitesi, antisemitizmle mücadele kapsamında hükümetin taleplerine uyacağını ve 400 milyon dolarlık fonunu korumaya çalışacağını duyurdu. Öte yandan, Pensilvanya Üniversitesi'ne (UPenn) aktarılan 175 milyon dolarlık federal destek, trans bir sporcunun yüzme takımında yer alması nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.