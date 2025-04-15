Rapçi Sansar Salvo gözaltında!

“Sansar Salvo” adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Ekincan Arslan, İstanbul Ataşehir’de aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rapçi Sansar Salvo gözaltında!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da rap dünyasının bilinen isimlerinden Ekincan Arslan, sahne adıyla tanındığı haliyle Sansar Salvo, aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ataşehir'deki ikametinde yaşanan olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Arslan, evinde gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Avrupa yanıyor: 2024, kıtanın kayıtlardaki en sıcak yılı olduAvrupa yanıyor: 2024, kıtanın kayıtlardaki en sıcak yılı olduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret!
"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor
Küresel suç örgütlerine darbe!
Beykoz Belediyesi’nde soruşturma derinleşiyor!
Belediye Başkanı Sendika Başkanını yumrukladı, işçiler vazgeçmedi
Zirai don tarımı vurdu
Trump'ın tarifesi Çin'e yaradı
Proje okulları tartışması sürüyor
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri yeniden zirvede! Mevduat faizleri yeniden zirvede!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor "Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor
ŞOK market duyurdu: 16 Nisan'da ne alırsan 50 TL! ŞOK market duyurdu: 16 Nisan'da ne alırsan 50 TL!