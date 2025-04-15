Rapçi Sansar Salvo gözaltında!
“Sansar Salvo” adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Ekincan Arslan, İstanbul Ataşehir’de aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.
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İstanbul’da rap dünyasının bilinen isimlerinden Ekincan Arslan, sahne adıyla tanındığı haliyle Sansar Salvo, aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ataşehir'deki ikametinde yaşanan olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Arslan, evinde gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı