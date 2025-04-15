Avrupa yanıyor: 2024, kıtanın kayıtlardaki en sıcak yılı oldu

Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan “2024 Avrupa İklim Durumu Raporu (ESOTC 2024)” yayımlandı. Rapora göre, 2024 yılı Avrupa kıtası için kayıtlardaki en sıcak yıl olarak kayda geçti.

Küresel ısınmanın etkilerinin en yoğun hissedildiği kıtalardan biri olan Avrupa, “dünyanın en hızlı ısınan kıtası” unvanını da bu yıl da korudu.

REKOR SICAKLIKLAR VE YANGINLAR

Raporda özellikle merkez, doğu ve güneydoğu Avrupa’da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar dikkat çekti. Akdeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 1,2 derece üzerine çıkarak şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ağustos ve Eylül aylarında ise sıcak hava dalgaları nedeniyle orman yangınları büyük tahribata yol açtı. Özellikle Portekiz’de sadece bir haftada 1100 kilometrekarelik alan yangınlarda kül oldu. Bu miktar, Avrupa’daki toplam yıllık yanmış alanın yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

DOĞUDA KURAKLIK, BATIDA AŞIRI YAĞIŞ

2024 yılı, iklim koşullarında doğu ve batı Avrupa arasında büyük farklılıkların yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Doğu Avrupa’da kuraklık ve rekor sıcaklıklar, Batı Avrupa’da ise aşırı yağışlar etkili oldu.

Toprak nemi, bulutluluk, güneşlenme süresi, radyasyon ve güneş enerjisi üretimi gibi iklim değişkenlerinde de bu zıtlık net şekilde gözlemlendi.

Aşırı iklim olayları tüm kıtayı etkisi altına aldı. Fırtınalar ve sel felaketleri nedeniyle en az 413 bin kişinin etkilendiği, 335 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca orman yangınlarından da yaklaşık 42 bin kişi doğrudan etkilendi.

"İKLİM VERİLERİNİ DOĞRU KULLANMALIYIZ"

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, raporda yer alan değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: "2024 Avrupa için kayıtlara geçen en sıcak yıldı. Güneydoğu Avrupa'da en uzun sıcak hava dalgasını, İskandinavya ve Svalbard'da rekor buzul kütlesi kaybını gözlemledik. Ancak 2024 aynı zamanda doğu ve batı Avrupa arasında belirgin iklim zıtlıklarının yaşandığı bir yıldı. İklim verilerini ve bilgilerini kararlarımızı bilinçlendirmek için nasıl kullanacağımızı öğrenmek hepimiz için bir öncelik haline gelmelidir."