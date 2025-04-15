Küçük Cumali 3 gündür iz yok: Aramalar sürüyor

Adana’nın Karataş ilçesinde üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim’i arama çalışmaları devam ediyor. Küçük çocuğa ait olduğu belirtilen bir terliğin derede bulunması endişeyi artırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Küçük Cumali 3 gündür iz yok: Aramalar sürüyor
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Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde, 12 Nisan’da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim’den hâlâ bir iz yok.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Dün gerçekleştirilen arama sırasında, jandarma ekipleri bir terlik buldu. Bulunan terliğin Cumali Tim’e ait olduğu belirtildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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