Trump’a yakınlığı ile biliniyordu! Aktivist Charlie Kirk’e suikast girişimi

ABD’nin Utah eyaletindeki Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte, muhafazakar aktivist Charlie Kirk vuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trump’a yakınlığı ile biliniyordu! Aktivist Charlie Kirk’e suikast girişimi
Yayınlanma: Güncellenme:

Muhafazakar kimliğiyle bilinen siyasi aktivist ve Turning Point USA’nın kurucularından Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi (UVU) kampüsünde düzenlenen bir etkinlik sırasında vuruldu. Olayın ardından kampüste geniş güvenlik önlemleri alındı ve üniversite geçici olarak kapatıldı. 

Şüphelinin olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Ancak saldırganın kimliği henüz resmi olarak açıklanmadı.

Etkinlik sırasında vurulan Charlie Kirk’ün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Trump’a yakınlığı ile biliniyordu! Aktivist Charlie Kirk’e suikast girişimi - Resim : 1

TRUMP’A YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

Charlie Kirk, ABD’de muhafazakar gençlik hareketiyle tanınan ve Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen bir isim. Kurucusu olduğu Turning Point USA, üniversite kampüslerinde muhafazakar değerleri yayma amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bahar 49. bölüm canlı izle! Show TV Bahar yeni sezon ilk bölüm kesintisiz izleBahar 49. bölüm canlı izle! Show TV Bahar yeni sezon ilk bölüm kesintisiz izleTV Yayını
Meteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacakMeteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacakHava Durumu
abd
Günün Manşetleri
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Bu saatlere dikkat! Bu saatlere dikkat!
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!