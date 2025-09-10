Trump’a yakınlığı ile biliniyordu! Aktivist Charlie Kirk’e suikast girişimi

Muhafazakar kimliğiyle bilinen siyasi aktivist ve Turning Point USA’nın kurucularından Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi (UVU) kampüsünde düzenlenen bir etkinlik sırasında vuruldu. Olayın ardından kampüste geniş güvenlik önlemleri alındı ve üniversite geçici olarak kapatıldı.

Şüphelinin olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Ancak saldırganın kimliği henüz resmi olarak açıklanmadı.

Etkinlik sırasında vurulan Charlie Kirk’ün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

TRUMP’A YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

Charlie Kirk, ABD’de muhafazakar gençlik hareketiyle tanınan ve Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen bir isim. Kurucusu olduğu Turning Point USA, üniversite kampüslerinde muhafazakar değerleri yayma amacıyla çalışmalar yürütüyor.