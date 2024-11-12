Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor...

Kola bağımlılığıyla tanınan Donald Trump'a yakın kaynaklar, yeni ABD Başkanı'nın diyet programını ortaya çıkardı. Sürekli hamburger ve patates kızartması tüketen Trump, bu alışkanlıklarıyla eleştirilerin odağı haline geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor...
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Donald Trump'ın diyet listesi, sağlık konusunda tartışmalara yol açtı. Beyaz Saray'da ikinci kez göreve başlayan Trump, özellikle aşırı kola tüketimiyle dikkat çekiyor. Sabaha kahvaltı yapmadan başlayan 78 yaşındaki Başkan'ın yemek alışkanlıkları, eleştirmenler tarafından sert bir şekilde kınandı. Trump'ın diyet programı ise şöyle:

Kahvaltı: Genellikle kahvaltıyı atlar, ancak çok açsa pastırma ve yumurta yer.
Öğle: Öğle yemeğini çoğunlukla atlar, ancak yemek isterse köfteli sandviç tercih eder.
Akşam: İki hamburger, iki balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake.
İçecekler: Gün boyunca çok fazla kola tüketir, ayrıca alkol oranı yüksek soğuk içecekleri de sıkça tercih eder.

Trump'ın kola bağımlılığı, eski başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'a geldiğinde masasında bulunan "diyet kola düğmesini" kaldırmasının ardından daha da dikkat çekti. Trump, bu düğmeye basarak, bir uşak tarafından gümüş tepsiyle getirilen kola ile biliniyordu.

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