Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasındaki görüşmenin ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.