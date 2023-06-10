Trump'ın dava dosyası açıklandı: İşte "gizli belgeler"e ilişkin dosyanın detayları

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "gizli belgeler" davasında yeni bir gelişme yaşandı. 49 sayfadan oluşan dava dosyası, kamuya açıklandı.

Dava dosyasına konu olan "gizli belgeler", 8 Ağustos 2022'de Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesine yapılan FBI baskını sonucunda ortaya çıkmıştı.

TRUMP'A KARŞI 37 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Florida Bölge Mahkemesi dava dosyasını kamuya açıkladı. Dosyada Trump'a karşı 37 suçlama yöneltildi. Suçlamalar arasında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" da bulunuyor.

İddianamede Pentagon'un bir askeri operasyonla ilgili saldırı planını ve ABD ile yabancı ülkelerin savunma ve silah kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar içeren belgeleri paylaşmak gibi maddeler de yer alıyor.

GİZLİ BELGELERDEKİ NÜKLEER DETAYI

Belgeler arasında, ABD'nin "hassas savunma ve nükleer bilgilerinin" bulunduğuna işaret edilerek, yabancı bir devletin nükleer kapasitesine ilişkin detayların yer aldığı bir dosya da olduğu belirtildi.

Dava dosyasında ifadelerine yer verilen bir avukat ise Trump'ın bazı dosyaları FBI'dan kaçırmayı önerdiğini belirtirken, Trump'ın gizli belgeleri banyo, duş, balo salonu, depo, ofis ve yatak odası gibi evin farklı noktalarında sakladığı kaydedildi.

TRUMP'TAN PAYLAŞIM

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Trump yaptığı açıklada şunları söyledi:

- Biden, Kutularını Chinatown ve Boston'daki avukatının ofisi dahil her yere taşıdı. Dengesiz Jack Smith neden buna bakmıyor? Ayrıca, Mar-a-Lago'dan bir güvenlik kaydını, onlara açık bir şekilde sorgusuz sualsiz verdim. Saklayacak bir şeyim yoktu, şimdi de yok. Kimse Beyaz Saray'dan yanımda getirdiğim kişisel kayıtlara bakmama izin verilmediğini söylemedi. Bunda yanlış bir şey yok.

- Biden kayıtları yıllar boyunca tamamen güvensiz bir şekilde elinde tuttu, hatta Senatörken çalınmıştı. Bu saçmalık! Tıpkı Jack Smith, Lisa Monaco ve savcılığa gönderdikleri Matt Colangelo gibi. Burası artık Amerika değil. Cumhurbaşkanlığı Kayıtları Yasası kapsamında, tüm bunları yapmaya iznim var. Clinton Çorap Davası'nda karar oldukça net. DOJ ve FBI'ın yıllardır bana karşı yaptıkları dışında ortada hiçbir suç yok.

Trump, TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgeler" ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu. Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

- Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım.

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı. Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.