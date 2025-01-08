Trump'ın otelinin önündeki aracın patlatılmasında ChatGPT'nin kullanıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde ülkenin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde Tesla aracını patlatan 37 yaşındaki asker Matthew Alan Livelsberger'in, bu eylemi gerçekleştirirken OpenAI'nın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'den faydalandığı bildirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump'ın otelinin önündeki aracın patlatılmasında ChatGPT'nin kullanıldı
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ABD basınındaki haberlere göre, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, Livelsberger'in saldırıyı planlamak için ChatGPT'den faydalandığını açıkladı.

McMahill, ChatGPT'nin kullanılmasının yarattığı endişeye ilişkin bir soruya, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında ChatGPT'nin bir bireyin belirli bir (patlayıcı) cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay.” dedi.

Bunun, kendileri için endişe verici olduğunu söyleyen McMahill, "Ancak aynı zamanda ülke genelindeki kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay." diye konuştu.

Şerif Yardımcısı Dori Koren de Livelsberger’in ChatGPT’yi kullanarak operasyon için gereken patlayıcı miktarını ve havai fişek satın alabileceği yerleri araştırdığını belirterek, havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini de öğrendiğini ifade etti.

Emniyet yetkilileri, ChatGPT'nin patlayıcılar veya ateşli silahlarla ilgili sağladığı spesifik bilgileri açıklamadı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekanın bu saldırıyı planlama sürecinde kullanıldığına dair iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

- Otelin önündeki patlama

1 Ocak'ta yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.

ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı.

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill ise Livelsberger'in, aracın patlamasından önce kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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