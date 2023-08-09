Trump'tan dikkat çeken açıklama! Joe Biden dönemini böyle eleştirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Hempshire'da yaptığı mitinge önemli vurgular yaptı. Önümüzdeki ABD seçimlerinde adaylığını ilan eden Trump, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ı da sert sözlerle eleştirdi. ABD'nin her ülke ile düşman olduğunu vurgulayan Trump, başkan olduğunda 3. Dünya Savaşı'nı engelleyeceğini belirtti.

İşte Trump'ın konuşmasının ilgili bölümü:

- Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olduğum zaman hemen uygulayacağım bazı ajandalar. Ve ben daha başkanlığı kazandıktan kısa bir süre sonra oval ofise varmadan, Rusya ile Ukrayna arasındaki o korkunç savaşı halledeceğiz. İkisini de çok iyi tanıyorum. Çok çabuk, belki 24 saat içinde halledeceğim. Size bu sözü verebilecek tek adayım. Üçüncü Dünya Savaşını önleyeceğim. Şu anda iki cümleyi bir araya getiremeyen bir başkanımız var ve bizim adımıza nükleer silahlarla pazarlık yapıyor. Her ülkeyi kaybetti. Şimdi Rusya'yla, Çin'le, Kuzey Kore'yle, İran'la düşmanız.