Trump'tan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok zeki bir adam ve çok güçlü bir ordu kurdu" açıklamasında bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Trump'tan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok zeki bir adam ve çok güçlü bir ordu kurdu" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Suriye'de nihai sonucu veya kazanan tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor ama kazanan bence Türkiye. Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri ama büyük bir askeri gücü var.   Ve savaşlardan yorulmadı. çok güçlü, kuvvetli bir ordu kurdu.

Suriye'deki olayların arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki bir adam. Binlerce yıldır istiyorlardı ve Erdoğan bunu başardı. Şam'a giren insanlar Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve bu sorun değil.

 Suriye'de çok fazla belirsizlik var, bundan sonra olacakların anahtarı ise Türkiye'nin elinde." dedi.

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