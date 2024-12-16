Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

2024 yılı sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları, yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar harç pulu ile çıkış yapanlar, herhangi bir ek ödeme yapmayacak. Ancak 11 Ocak 2025 itibarıyla güncellenmiş harç ücreti olan 710 TL’yi ödemeleri gerekecek.

Eski Ücretle Çıkış Yapma Fırsatı

Tebliğe göre, 2025’in ilk 10 gününde yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar, 2024 yılına ait harç ücreti olan 500 TL’yi ödeyerek seyahat edebilecek. Örneğin, harcını 31 Aralık 2024’te ödeyen bir kişi, 3 Ocak 2025’te yurtdışına çıkarken herhangi bir ek ücret ödemeyecek. Ancak 11 Ocak’tan itibaren yurtdışına çıkış yapan herkes için 710 TL'lik yeni ücret uygulanacak.

Harç İadeleri Mümkün

Harç pulu uygulamasının tamamen sona ereceği 10 Ocak 2025 sonrası, daha önce harcını ödemiş ancak yurtdışına çıkmamış vatandaşlar, ödedikleri tutar için iade talebinde bulunabilecek.

GİB’in internet sitesinde yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, vatandaşların görüşüne açılmış durumda. Yeni düzenlemeyle birlikte ödeme süreçlerinin daha modern ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor.