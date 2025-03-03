Trump'tan dikkat çeken mesaj: "Yarın büyük bir gece olacak, her şeyi anlatacağım"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" paylaşımı gündem oldu.

Trump'tan dikkat çeken mesaj: "Yarın büyük bir gece olacak, her şeyi anlatacağım"
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Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" dedi. 

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