Trump'tan dikkat çekici LGBT açıklaması! Üçüncü cinsiyeti reddetti
ABD Başkan Adayı Donald Trump Washington'da düzenlenen bir etkinlikte LGBT'ye karşı dikkat çeken konuşma yaptı. 3. cinsiyeti reddeden Trump, "Tanrı iki cinsiyet yarattı. Erkek ve Kadın" ifadelerini kullandı.
ABD Başkan adayı Donald Trump, LGBT hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, Erkek ve kadın dışında üçüncü cinsiyeti reddederken "Zehirli toplumsal cinsiyet ideolojisini bertaraf etmek üzere tarihi bir adım atacağım." ifadelerini kullandı.
"Tanrı başlangıçta iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" diyen Trump'ın bu sözleri, salondakiler tarafından alkışlarla destek buldu.
Öte yandan Trump daha önceki açıklamalarında, LGBT kavramını "Çılgınlık" olarak nitelerken 2024 seçimlerini kazanması halinde bu "çılgınlıkla" mücadele etme sözü vermişti.
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