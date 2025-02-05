Trump’tan tartışmalı açıklama: “ABD, Gazze’yi devralacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü belirten Trump, bölgedeki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere gitmelerinin daha iyi olacağını savundu. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız. Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması." diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını ifade etti.

ABD GAZZE'DE UZUN VADELİ BİR ROL MÜ ÜSTELENECEK?

Trump, Gazze Şeridi’ndeki olası Amerikan varlığına ilişkin olarak, "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum." ifadelerini kullandı. Trump’a göre ABD’nin Gazze’ye sahip olması, bölgenin geleceği için olumlu sonuçlar doğurabilir.

ABD Başkanı, Gazze’de güvenliği sağlamak için Amerikan askerlerinin bölgeye konuşlandırılması olasılığına da açık kapı bıraktı. Trump, bu ihtimalle ilgili soruya, “Eğer gerekirse bunu yapacağız.” yanıtını verdi.

TRUMP'IN HAYALİ: "ULUSLARARASI" BİR GAZZE

Trump, Gazze’nin yeniden inşa edilmesinin ardından bölgenin geleceği hakkındaki planlarını da paylaştı. ABD Başkanı, Gazze Şeridi’nin dünyanın farklı ülkelerinden insanların yaşadığı “uluslararası” bir bölge haline getirilmesini istediğini belirtti. “Orayı olağanüstü bir yer yapma fırsatımız var.” diyen Trump, Filistinlilerin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların da Gazze’de yaşayacağını öne sürdü. Konuşmasının devamında, "Bence orayı uluslararası, inanılmaz bir yer haline getireceksiniz. Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz. Orada tüm dünyadan temsilciler olacak ve orada yaşayacaklar. Tabii Filistinliler de orada yaşayacak. Tarihten ders almak zorundasınız. Tarihin tekerrür etmeye devam etmesine izin veremeyiz. Olağanüstü olabilecek bir şey yapmak için elimizde bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL VE GAZZE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Trump, bölgeyi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya, "İsrail'i çok seviyorum. Orayı ziyaret edeceğim, Gazze'yi de ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceğim. Orta Doğu'daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim. Orta Doğu inanılmaz bir yer, çok canlı, bu yüzden gerçekten güzel yerlerden biri ve harika insanları var." yanıtını verdi.