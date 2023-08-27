Tunus İşçi Sendikası: Yaşam şartları kötüleşirken yalancı şahitlik yapamayız

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, ülkede yaşam şartları kötüleşirken yalancı şahitlik yapmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Yerel medyaya göre Tebubi, TGİS tarafından Hammamet kentinde düzenlenen bir programda konuştu.

Yaz mevsiminde verdikleri aranın ardından barışçıl ve sivil mücadelede net bir strateji ile yeniden sahalara döneceklerini kaydeden Tebubi, TGİS'in 15 Eylül 2022'de hükümetle yaptığı anlaşmada "enflasyon, temel malzeme eksikliği ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin dünyadaki ekonomik duruma yansımaları nedeniyle müzakerelerin mart-nisan aylarında yeniden başlamasını" talep ettiğini aktardı.

TGİS'in yeni müzakereler için çağrıda bulunduğunu ancak hükümetin yanıt vermediğini ifade eden Tebubi, Cumhurbaşkanı'ndan halka karşı açık olmasını ve ülkedeki durumla ilgili gerçekleri söylemesini istedi.

Tebubi, TGİS'in, yaşam koşulları kötüleşirken yalancı şahitlik yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, Başbakan'dan da ülkedeki farklı oluşumlarla diyalog başlatmasını talep etti.

Ülkede ekonomik krizin yol açtığı tedarik sorunu nedeniyle piyasada bazı ürünlere erişimde zorluk yaşanırken, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği nedeniyle küresel çapta düşen tahıl üretimi sonrası Tunuslular bir süredir ekmek sıkıntısı çekiyor.​​​​​​​

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, sık sık ülkede yaşanan tahıl krizinin müsebbibi olarak yolsuzluk yapanları, tekelcileri ve spekülatörleri gösterip onları sorumlu tutuyor.

Tunuslu ekonomi uzmanları ise ülkede bir yıldan bu yana buğday, un ve şeker gibi temel gıda maddelerinde yaşanan krizin nedeninin, devletin iddia ettiğinin aksine "tekelcilik" değil mali sıkıntılar olduğunu savunuyor.